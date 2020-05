DJ Mr. Da-Nos ist zum zweiten Mal Vater geworden

Corona-Lockdown hin oder her — Babys kommen auf die Welt, wann sie wollen. Doch weil es dem Virus ebenso egal ist, ob ein Paar gerade Eltern geworden ist, herrschen auch in Kreisssälen besondere Umstände. Das musste auch der Schweizer DJ Mr. Da-Nos erfahren. Er und seine Frau Sofia, 35, wurden am 30. April Eltern einer kleinen Tochter.