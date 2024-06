Dominique Rinderknecht bringt Freunden in Südafrika das Jassen bei

Vom Stammtisch in die Hipster-Beiz: Jassen ist angesagter denn je. Das traditionsreiche Schweizer Kartenspiel wird nicht mehr nur in Quartierbeizen und auf dem Land gespielt. Auch in diversen In-Lokalen in Zürich und Bern wird neuerdings gejasst. In der Szene-Bar «Das Gleis» nahe der Zürcher Langstrasse finden regelmässig Jass-Turniere statt. Das vermeintlich antiquierte Kartenspiel ist plötzlich angesagt. Auch bei Schweizer Prominenten geniesst das Jassen einen Boom, allen voran bei Dominique Rinderknecht (34). Die Ex-Miss-Schweiz hat kürzlich in ihrer Wahlheimat Südafrika sogar eine kleine Jassgruppe gegründet. «Jassen ist das coolste Spiel der Welt», sagt sie zu Blick. «Es ist der perfekte Mix aus Strategie und Glück und wird nie langweilig.»