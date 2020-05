«Neid ist eine schlimme Volkskrankheit»

Dominique Rinderknecht wurde wegen ihres Aussehens gemobbt

Dominique Rinderknecht ist dankbar für ihr gutes Aussehen. Doch in der Vergangenheit erlebte sie wegen ihrer Schönheit so manche schwierige Momente. In der Schule wurde sie gemobbt, im Beruf fühlt sie sich oft nicht ernst genommen. Nun erzählt sie, wie sie dafür kämpft, gehört zu werden und wie sie mit Neidern umgeht.