Dreifachsieg! Neff gewinnt vor zwei Schweizerinnen!

24. Juli Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet – bereits in der ersten Medaillenentscheidung in Tokio holt sich die Schweiz die erste Olympia-Medaille. Für die schöne Überraschung sorgt Sportschützin Nina Christen. Die 27-Jährige holt sich über 10 Meter Luftgewehr sensationell Bronze. War der Finaleinzug noch knapp, bewies die Nidwaldnerin anschliessend starke Nerven und musste sich nur von der Chinesin Qian Yang (Gold) und der Russin Anastasiia Galashina (Silber) geschlagen geben. Herzliche Gratulation – so darf es durchaus weitergehen für die Schweiz. Und für Nina Christen. Sie tritt auch über die 50-Meter-Distanz an, ihre beste Disziplin.