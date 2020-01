Hometrainer, Crosstrainer, Laufband, Hantel, Kettlebell und Gymnastik-Matte: Linda Fäh, 32, kennt sie alle bestens. Kein Wunder, die Schlagersängerin ist regelmässig im Fitness unterwegs. Ihre Ausdauer und Muskeln trainiert die Ex-Miss-Schweiz zwei bis dreimal die Woche. In diesen Tagen gab Fäh auf Instagram einen Einblick in ihren Trainings-Alltag. Aus was für Übungen das knallharte Workout der schönen St. Gallerin besteht, erfahrt ihr in unserem Video oben.