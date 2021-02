1965 in Lörrach (D) geboren, wuchs die mehrfach preisgekrönte Schriftstellerin in Aarau auf. 1994 publiziert Ruth Schweikert ihren Erstling «Erdnüsse. Totschlagen» und distanziert sich vom Etikett Frauenliteratur. In «Tage wie Hunde» erzählt sie von ihrer eigenen Brustkrebserkrankung. Mit ihrem Partner, Dokumentarfilmer Eric Bergkraut, lebt sie in Zürich, sie ist Mutter von fünf Söhnen und vierfaches Grosi und Nonna.