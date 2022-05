In der Single «Ganz egal» gehts um Bodyshaming. Warum ist dieses Thema wichtig?

Weil ich Bodyshaming erlebe, seit ich in der Öffentlichkeit stehe. Nicht erst seit «Deutschland sucht den Superstar» – das fing schon früher an. Immer wieder musste ich mir Kommentare über meinen Körper anhören. Es gibt sogar ganze Titelstorys über meine Figur! Aber jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich über all dem stehen kann. Meine Selbstliebe und mein Selbstbewusstsein sind in den letzten Jahren extrem gewachsen.