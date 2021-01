Und Andri will selbst in den Ferien immer dazulernen. Er steht um sechs Uhr morgens mit dem Surfbrett am Meer. «Vielleicht sollte ich dort mal entspannen, aber ich mache es einfach so gerne», sagt er. Tennis, Biken, Joggen, es kommt nicht einmal so drauf an, was er tut. Wenn Christina von sich sagt, sie sei im Vergleich nicht so ehrgeizig – sie von ihren Freundinnen aber als die ehrgeizigste Person bezeichnet wird, die sie kennen –, dann kann man den Willen von Andri ungefähr einschätzen. Und so locker und cool die Sprünge, Tricks und Salti der Freeskier auch aussehen: Dahinter steckt genauso viel harte Arbeit wie in anderen Sportarten.