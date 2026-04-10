Ein ganz besonderes Geschenk für den Schwingerkönig

Die Eltern gönnen sich zur Feier des Tages einen kleinen Schluck Alkohol. Sempach und seine Partnerin Heidi Jenny öffnen eine Flasche Appenzeller. Das ist mittlerweile eine feste Tradition. «Wenn wir etwas geschafft haben, feiern wir das», erklärt Heidi, die sich um alles Administrative rund um den Bauernhof kümmert. «Wenn ich beispielsweise die Buchhaltung abgeschlossen habe oder wenn das Heu im Trockenen ist, stossen wir gern darauf an. Solche kleinen Momente der bewussten Freude sind uns wichtig und tun gut.» Angestossen wird sicher auch bei der grossen Geburtstagsparty von Sempach. Er hat 120 Leute zu sich auf den Hof im Entlebuch LU eingeladen. Darunter befinden sich Familienmitglieder, Freunde und Weggefährten. Das Thema lautet «Am Schwingfest». Passend dazu sorgt sein Firm-Göttibueb mit seinen Musikkollegen für Stimmung. «Ich möchte meinem Umfeld auf diese Weise etwas zurückgeben und auch einfach einmal Danke sagen», so der König.