Der Swiss Music Award 2021 findet trotz Lockdown statt – allerdings ohne Publikum, via TV-Übertragung. Am 26. Februar wird die Preisverleihung live auf 3+ gezeigt. Ob es der Schlagersängerin Beatrice Egli dann gelingen wird den dritten Stein nach Hause zu nehmen? Sie ist neben Steff la Cheffe und Loredana als Best Female Act nominiert.

Sina Albisetti