«Ein Tag vor der Geburt schwamm ich sechs Kilometer»

Das zeigt sich auch in der Erinnerung an ihre Schwangerschaften. Auch damals trainierte sie fleissig weiter – wenn auch in weniger intensiver Form. Das Trainingsvolumen reduzierte sie um die Hälfte und hatte mit 15 Stunden Arbeit in der Woche damit «sozusagen Ferien», wie Spirig schmunzelnd erzählt. Mit Schwimmen – «das kann man wirklich bis am Schluss, weil man das Gewicht nicht merkt» – hielt sie sich bis unmittelbar vor der Ankunft ihrer Kinder fit. «Am Tag vor meiner ersten Geburt bin ich sechs Kilometer geschwommen.»