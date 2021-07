«Ein zweites Kind ist definitiv nicht mehr undenkbar»

Ihre Aussage verdeutlicht sich, wenn man einen Blick in Mallis Terminkalender wirft. Erst vor kurzem hat die Sängerin ihr neues Album herausgegeben, im Spätsommer folgt mit «Sensibeli» ihre neue Platte mit Kindermusik. Was bereits so einen ganzen Tag füllen würde, ist bei der 41-Jährigen in Tat und Wahrheit nachts entstanden. Der Grund: Seit kurzem betreut sie ihren Sohn Eliah, dreieinhalb Jahre, an vier Tagen wieder daheim. In der Kita sei es ihm nicht gut gegangen, erzählt Malli. Daraufhin haben sie und ihr Partner sich dafür entschieden, ihren Sohn wieder selbständig zu betreuen. «Als Mama geht das Kind immer vor.» Eliah gehe es nun «zum Glück wieder gut».