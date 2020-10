Doch damit beendet Bigna Silberschmidt nicht ihren Post. Denn Müdigkeit hin oder her – gegen die hohen Fallzahlen muss etwas getan werden. «Wir müssen uns nun alle zusammenraufen FÜR die Wirtschaft, und FÜR die Gesundheit», so ihr Appell an ihre 8'100 Followers. «Nur wenn die Zahlen runtergehen, können wir früher oder später wieder zur Normalität zurückkehren, in allen Belangen.»