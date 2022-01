Eine Hommage zum Rücktritt von Carlo Janka

Was war das für ein wilder Ritt des ruhigen «Iceman» auf die Gipfel und in die Abgründe einer Sportkarriere. Weltmeister, Olympiasieger, der erste Schweizer nach 18 Jahren, der wieder den Gesamtweltcup gewinnen konnte! Eine Traumsaison 2009/2010, in der ihm einfach alles gelang, Siege in vier Disziplinen, Prognosen, dass er den Weltcup über Jahre dominieren könnte. Aber eben auch die Rückenprobleme, Herzrhythmusstörungen, Schwierigkeiten mit neuem Material, ein Kreuzbandriss, Magenprobleme. Einmal verlor er in einem Riesenslalom-Lauf 7,81 Sekunden auf seinen ewigen Konkurrenten Ted Ligety.