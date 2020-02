Rudertagebuch von Gabi Schenkel

Das heisst: Die Meilen, die ich tagsüber trotz hohem Wellengang gutmachte, verlor ich in der Nacht. Und so musste ich jeden Morgen wieder nach Norden «hochrudern». Ich habe es geschafft, wieder auf Kurs zu kommen. Dann stieg mir die Ladestation des Handys aus. Zum Glück hatte ich noch 96 Prozent Akku: Mit dieser Ladung gehe ich sorgfältig um, da sie bis zur Ankunft in hoffentlich einer Woche reichen muss.