Bevor Schnell in den 1950-er Jahren im Radio – für einen Stundenlohn von fünf Franken – als eine der ersten Frauen am Mikrofon ihre Premiere als Ansagerin machte, hatte sie die Handelsschule absolviert und die Schauspielschule besucht. Ihr Talent machte die Zürcherin zu einer der beliebtesten Komödiantinnen jener Zeit – und zu einer gefragten Darstellerin. 1948 spielte sie am Stadttheater Luzern im Sommernachtstraum den Part der Hermia, später übernahm sie am Schauspielhaus in Zürich kleinere Rollen. Mit César Keisers legendärem Cabaret «Kikeriki» trat sie im «Kom(m)ödchen» in Düsseldorf auf.