Eine steile Strasse führt zum Häuschen, in dem Elise Chabbey zurzeit mit ihrem Freund Antoine lebt. Nie käme man drauf, dass das Dorf Collonges-sous-Salève in Frankreich so nah von Genf gelegen ist – grün und ruhig, die Steilwand des Mont Salève gleich dahinter. Und vor ihrer Haustür ein riesiger Natur-Spielplatz: Genau so mag es die 28-Jährige. Chabbey ist stets in Bewegung und ambitioniert, «auf der Couch liegen ist nichts für mich». All das ist Basis ihrer aussergewöhnlichen Sportkarriere, die sie am Samstag an den Start der ersten Tour de Suisse Women in Frauenfeld TG geführt hat, wo sie nun in der ersten Etappe den Tagessieg holte.