Elizabeth Teissier, hat Putin wirklich sein Horoskop bei Ihnen bestellt?

Die aktuell grössten Sorgen der Schweizerinnen und Schweizer sind Inflation und Energiekrise. Was zeichnet sich hier ab?

Wir erleben derzeit die Zwischenstationen der Zyklen, die 2020 im Steinbock zusammentrafen. Deswegen meinen seriöse Astrologen, die sich mit der Mundanastrologie beschäftigen, dass wir aktuell die gefährlichsten Jahre seit Beginn des neuen Jahrtausends erleben. Auch Experten aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft sehen die kommenden zwei, drei Jahre pessimistisch.



Würden Sie als Doktorin der Soziologie sprechen statt als Astrologin, wären Sie wohl mit weniger Argwohn konfrontiert. Warum haben sie das umstrittene Metier gewählt?

Gute Frage. Mein Soziologiestudium an der Sorbonne in Paris habe ich ja sehr spät in Angriff genommen. Das Doktorat erhielt ich im April 2001 im Alter von 63 Jahren – also offiziell im Rentenalter. Vielleicht hätte ich früher damit beginnen sollen. Aber ich bezweifle, dass sich Personen wie der französische Präsident Mitterrand, den ich astrologisch beraten durfte, oder auch der Regisseur Fellini, für den ich als Schauspielerin vor der Kamera stand, für mich als Soziologin interessiert hätten.