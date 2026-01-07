«Er ging an uns vorbei und hat uns bespuckt»

Im Sommer 2025 überraschte Moderatorin Karin Bearpark (26) ihre Fans mit einer ganz besonderen Nachricht: Sie ist frisch verliebt. Das an sich ist schon schön, aber die Überraschung lag darin, dass Bearpark mit der Neuigkeit öffentlich machte, eine Frau zu lieben. Bis anhin wussten die meisten nicht, dass Bearpark an Frauen interessiert ist.
Seither ist sie glücklich vergeben, teilt auf Instagram gerne schöne Momente mit ihrer Partnerin. Einen ziemlich unschönen Moment erlebte die junge Frau nun aber in Slowenien, wo sie mit ihrer Freundin unterwegs war – und von einem Mann bespuckt wurde. «Da gab es eine Gruppe, zwei Typen und eine Frau. Und, wie soll ich das jetzt freundlich formulieren? Sie sahen schon so aus, als seien sie homophob.»
Zürcherin ist fassungslos
Das Paar schlenderte durch ein Kleidergeschäft und genoss sorglos den Tag. «Wir haben uns halt wie ein ganz normales Paar verhalten, haben uns halt ab und zu geküsst und angelächelt. Eben ganz normal, wie man es nun mal macht.»
«Das waren schon so eklige Typen. Der eine hat die ganze Zeit im Ohr gepopelt und den Ohrenpopel dann an einem Kleidungsstück abgewischt!», erinnert sich Bearpark. Sie habe das beobachtet und daraufhin ein angewidertes Gesicht und ein Würgegeräusch gemacht. Sie wisse nicht, ob sich die Gruppe davon angegriffen gefühlt habe und gemeint habe, «sie dürften auch etwas zurück machen».
Die Gruppe habe dann bezahlt und sei an den beiden Frauen vorbeigelaufen. «Und dann hat einer auf uns gespuckt!», erzählt Bearpark fassungslos in einem Instagram-Video. Sie selbst sei 26 Jahre lang heterosexuell durchs Leben gegangen – «vermeintlich» – und habe Homophobie nicht wirklich wahrgenommen. «Ich habe gewusst, dass es Arschlöcher gibt, aber ich habe es für übertrieben gehalten und gedacht, dass wir ja weiter sind», gibt Karin Bearpark zu. Doch jetzt habe sie gemerkt, dass dies offenbar nicht der Fall sei.
Sorge um rechts-konservative Neigung junger Männer
Dann drückt sie auch noch ihre Sorge um die jüngere Generation aus. «Ich habe das Gefühl, die ältere Generation ist teilweise chilliger unterwegs», sagt die Moderatorin. «Ich habe manchmal das Gefühl, unsere Jugend radikalisiert sich auf die eine Seite. Vor allem junge Männer radikalisieren sich auf die rechte Seite.» Ihr sei bewusst, dass es in der Schweiz viele rechte Menschen gebe, doch dort seien viele liberal gegenüber Themen wie Homosexualität.
Bearpark bezieht sich mit ihrer Sorge auf rechte, junge Männer, die stark konservative Ansichten haben und der Meinung sind, dass nur eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau richtig ist. Ihr Video beendet Bearpark mit einem frechen Spruch: «Bye, wir gehen jetzt wieder ein bisschen rumlesben!»