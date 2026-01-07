«Er ging an uns vorbei und hat uns bespuckt»

Die Gruppe habe dann bezahlt und sei an den beiden Frauen vorbeigelaufen. «Und dann hat einer auf uns gespuckt!», erzählt Bearpark fassungslos in einem Instagram-Video. Sie selbst sei 26 Jahre lang heterosexuell durchs Leben gegangen – «vermeintlich» – und habe Homophobie nicht wirklich wahrgenommen. «Ich habe gewusst, dass es Arschlöcher gibt, aber ich habe es für übertrieben gehalten und gedacht, dass wir ja weiter sind», gibt Karin Bearpark zu. Doch jetzt habe sie gemerkt, dass dies offenbar nicht der Fall sei.