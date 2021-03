Nervosität scheint für Marco Odermatt tatsächlich ein Fremdwort zu sein. Nicht mal in der Pubertät hat er aufbegehrt, selbst im Rennen um den Gesamtweltcup wurde er nie nervös. Egal, wen man fragt: Das «Champion-Gen» hat dieser Skifahrer in sich, er liefert, wenn es um etwas geht, kann gut mit Druck umgehen, er hat eine schnelle Auffassungsgabe, hat diesen Drang nach vorne, will lernen. Ein Beispiel sind die Plätze in den Weltcupabfahrten des Winters: 30., 12., 10., 8., 5. Eine Annäherung an die Disziplin war eigentlich das Ziel der Saison gewesen, nun hätte er an der WM als Vierter beinahe eine Medaille geholt.