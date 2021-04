«Er schrieb über Menschen, die suchen»

Da lernten wir den kosmopolitischen, vielsprachigen Professor auch persönlich kennen. Wir bewunderten seine Leichtigkeit, wie er sich wie kaum ein anderer Schweizer auf dem internationalen akademischen und diplomatischen Parkett bewegte. Ihn, der in den USA ein gefeierter Star war, der in der Unesco mitwirkte und als Theologe sogar vor der Uno-Vollversammlung sprach – was sonst ja nur der Papst tat.