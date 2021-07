In Moleno trügt der Schein: Das Dörfchen wirkt mit seinen alten Steinmauern vielleicht verschlafen, aber spätestens wenn der Verein Circolo Ricreativo Moleno etwas auf die Beine stellt, wird klar: Hier läuft was! «Das ist unsere Heimat, wir wollen unseren Leuten hier etwas bieten», sagt Francesco Berta, 26. Zusammen mit den 14 anderen Mitgliedern des Vereins organisiert der Student immer wieder kleine Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen im 122-Seelen-Dorf. Anfang Juni fand im Innenhof des alten Pfarrhauses etwa ein kleines Fest mit Musikerinnen und Musikern aus der Region statt – die Einnahmen spendete der Verein einem Sommerlager für Flüchtlingskinder in der Region.