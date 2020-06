Mimi Jäger über Rassismus-Vorwürfe

«Es findet eine Hetzjagd vom Übelsten auf mich statt»

Nach der Kritik an der #blacklivesmatter-Demonstration sieht sich Mirjam Jäger mit Rassismusvorwürfen konfrontiert. In einem Interview hat die Influencerin darüber gesprochen, weshalb ihr Ärger ihrer Meinung nach nichts mit Rassismus zu tun hat – und was sie gegen die vielen Hasskommentare unternehmen will.