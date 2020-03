Sara Leutenegger, morgen Samstag wäre das Live-Finale von «Darf ich bitten?» ausgestrahlt worden. Aufgrund des Coronavirus kann die Sendung aber nicht produziert werden. Was löst das in dir aus?

Es fühlt sich irgendwie mulmig und gleichzeitig surreal an. Die «Darf ich bitten?»-Qualifikations-Show liegt für mich gedanklich schon so weit zurück, obwohl es erst zwei Wochen her ist. Seither habe ich mich zu Hause isoliert, gehe nur noch zum Einkaufen und für Spaziergänge raus, deshalb kommts mir wohl so vor. Die ganze Corona-Situation und, dass ich nicht weiss, ob und wie die Tanzshow zum Abschluss kommen wird, macht mich traurig.