«Es geht um den Schutz der gesamten Gesellschaft»

Niemand kennt die Risiken der App so gut wie Carmela Troncoso: «Wir werden Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen auffordern, unsere App herunterzuladen. Was, wenn wir zu viele Daten sammeln?» Darum ermahnt sie: «Die Daten müssen minimal und vor allem dezentral gespeichert werden.» Also nicht auf einem zentralen Rechner, sondern direkt auf unseren eigenen Telefonen. Wie wichtig das den Schweizer Forschern ist, zeigte sich vor Kurzem in einem Eklat: Die EPFL und die ETH Zürich beendeten die Zusammenarbeit am europäischen Projekt Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), da dieses eine zentrale Speicherung der Daten vorsieht. Die Schweiz geht ihren eigenen Weg.