In welchen Sportarten hätten Sie ein solches Outing eines noch aktiven Spitzen-Vertreters eher erwartet als im wertkonservativen Schwingen?

Schwierig, das so generell zu sagen. Vielleicht ist gerade das Schwingen für ein solches Outing prädestiniert. Hier ist man in einem kleineren, familiären und in sich solidarischen Kreis, wo man sich gegenseitig wohl eher unterstützt als beispielsweise im Fussball.