«Es ist die Medaille, für die ich am meisten kämpfen musste»

Tags darauf macht sie sich das grösste Geburtstagsgeschenk dann gleich selbst! Das Gold in Livigno glänzt an ihr ganz besonders schön: «Es ist die Medaille, für die ich auf den Ski am meisten kämpfen musste», sagt Gremaud und rauft sich die dichten braunen Haare. «Bei anderen Medaillen gab es andere Kämpfe. Hier war es vor allem das Niveau – ich musste auf den Ski so viel arbeiten und leisten wie noch nie.» Gremaud zeigte einen fantastischen zweiten Lauf, bei dem sie noch einen draufsetzte: Nach sauberen Rails riskierte sie Sprünge mit enorm hohem Schwierigkeitsgrad, allesamt Double Corks (zwei schräg gedrehte Saltos) mit mindestens drei Schrauben. Ihr zweites Olympia-Gold gründete also genauso auf mentaler Stärke wie auf technischer Finesse.