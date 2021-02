Die letzten Tage nun aber war Corinne Suters Partner selber mitten im Skizirkus dabei, fuhr am Freitag nach Cortina d'Ampezzo. Dort, an der Ski-WM in Italien, hatte Corinne Suter bereits am Donnerstag mit dem Gewinn der Silbermedaille im Super-G hinter Lara Gut-Behrami begeistert. Am Samstag nun stand die nächste Medaillenchance an, bei der Abfahrt.