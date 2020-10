«Es ist vierzig Jahre her, dass ich – damals noch als Roadie – in mein Metier eingestiegen bin. Mittlerweile leite ich den Club «Le Singe» in der Bieler Altstadt. Der Weg dahin war wahrlich nicht immer einfach. Doch letzte Woche, als ich nach dem erneuten Lockdown der Kulturlokale im Kanton Bern in der Nacht schlaflos im Bett lag, fragte ich mich zum ersten Mal, ob es damals die richtige Entscheidung war, in die Kultur zu gehen. Den ersten Lockdown schafften wir noch irgendwie. Das Schlimmste an der zweiten Welle ist, dass die Behörden es verschlafen haben, ein Konzept für meine Branche auszuarbeiten. Jetzt stehen viele Menschen in meinem Umfeld vor dem Abgrund: Freelancer, Musiker, Künstler – meine Freunde wissen nicht, wie sie finanziell durch einen zweiten Lockdown kommen sollen. Von uns hat niemand grosse Reserven auf dem Bankkonto. Und meinen Freelancern kann ich gerade mal eine finanzielle Lösung bis am 23. November anbieten. Nur: Wie soll es danach weitergehen? Keine Ahnung. Ich weiss nur, dass es weitergehen muss, verdammt! Wir liefern geistige Nahrung, Live-Musik, Emotionen, die man nicht auf Netflix bekommt. Das ist so was von relevant für unsere Gesellschaft! Mit dieser Gewissheit konnte ich dann wenigstens wieder einschlafen.»