Melanie Oesch gebar Robin mitten im Lockdown

«Es war sehr speziell, in dieser Zeit Mami zu werden»

Ende März ist Melanie Oesch zum ersten Mal Mutter geworden – just zu dem Zeitpunkt, als das Leben in der Schweiz grösstenteils stillstand. In einem Interview hat die Jodlerin nun verraten, wie sie die Zeit als Neu-Mama erlebt hat.