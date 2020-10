Die 39-jährige Weltnummer 4 ist bestens gelaunt bei ihrem alljährlichen Besuch am Hauptsitz des Kaffee-Giganten Jura (800 Mitarbeiter, 542 Millionen Franken Umsatz 2019) in Niederbuchsiten SO. Bereits seit 14 Jahren darf Jura-CEO Emanuel Probst, 63, seinen prominentesten Markenbotschafter regelmässig am Firmensitz begrüssen. Dieses Jahr allerdings in etwas kleinerem Rahmen, wie Probst erklärt: «Wegen Corona mussten wir den Event stark anpassen.» Gäste sind kaum da, Medien ebenfalls nicht.