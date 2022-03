Geschafft! Am Montagnachmittag steigt Maksym Kovalenko, 39, in Zürich aus dem Auto. Hinter ihm liegen 3888 Kilometer Fahrt, 68 Stunden durch fünf Länder. Er ist glücklich: Seine Mutter und seine Schwiegermutter sind in Sicherheit. In der Schweiz. Weit weg vom Krieg in der Ukraine. «Das ist für mich das Wichtigste.» In den Tagen vor seiner Abreise ist der ETH-Professor unruhig, verfolgt rund um die Uhr die Nachrichten. Hofft und bangt um sein Heimatland. Mit seiner Ehefrau Maryna Bodnarchuk, 40, überlegt er, wie sie ihre Mütter zu sich holen können. Die russischen Truppen marschieren vor, Putins Raketen schlagen ein. Flüge werden gestrichen, Züge fallen aus. «Da war für uns klar: Ich muss sie selber holen.»