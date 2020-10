Angefangen hat die Liebesgeschichte virtuell. Reeve, 41, machte im März den ersten Schritt und kontaktierte Vinzens via Instagram. Nach den Chats folgten Telefonate und Facetime-Dates. Da Reeve in Frankfurt lebt und Vinzens in Zürich, mussten sich die beiden bis zum persönlichen Kennenlernen drei Monate gedulden.