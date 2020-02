Seit vier Jahren sind der Abfahrtsweltmeister 2015 und die Betreiberin einer Ski-Hütte in der Lenzerheide ein Paar. Seit 2019 wohnen sie in einer gemeinsamen Wohnung am Walensee. Küng fuhr zunächst mit dem Bruder seiner Partnerin Sergio Andreatta Ski und lernte so seine Partnerin kennen. Beim Après-Ski und nach ein paar Treffen auf der Hütte hat es dann gefunkt zwischen der Tessinerin und dem gelernten Polymechaniker.