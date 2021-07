«Extreme Hitze oder Niederschläge werden zunehmen»

Thomas Kleiber sitzt im Poloshirt an seinem Tisch auf dem Balkon in einem ruhigen Quartier in Quebec City. Die Morgensonne lugt hinter dem gegenüberliegenden Gebäude hervor und strahlt auf die blühende Zucchettipflanze und die verwitterte Holzwand des Mietshauses. Kleiber hat heute frei, will ins nahe Café zu einem ausgiebigen Frühstück und danach in einen der zahlreichen Seen zum Baden gehen. So muss Sommer sein!