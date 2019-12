Bei Michel Birri flimmert «Kevin – allein zu Haus» über den Bildschirm

SRF-Radiomann Michel Birri ist andere Hits gewohnt. Auch dieses Jahr moderiert er während der Festtage viele Weihnachtsblockbuster auf SRF zwei an. Daher ist er ganz froh, dass seine Familie aufs Singen verzichtet. «Wir gehen seit sechs Jahren mit der Familie auswärts essen. So hat niemand Stress. Und neuerdings machen wir an Weihnachten auch keine Geschenke mehr.» Dafür feiert er mit seinen Freunden ein weiteres Mal. «Dann schauen wir immer ‹Kevin – allein zu Haus› oder ‹Kevin – allein in New York›. Die Filme sorgen bei mir für die richtige Weihnachtsstimmung.»