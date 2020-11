Andrey Melnichenko ist neu in der Liste. Der Weissrusse führt die Liste der neuen Reichsten an. Von St. Moritz aus steuert er seine Firmen in Russland. Mit EuroChem, SUEK/Chemie, Dünger, Kohle und diversen Beteiligungen schafft er es auf ein geschätztes Vermögen von 14 bis 15 Milliarden.