Die Message ist klar: «Gemeinsam können wir diese Krise überwinden.» In einem zweiten Post am Nachmittag machen die Federers auch klar, wie sie das Geld verteilen möchten. In Zusammenarbeit mit dem Verein Winterhilfe steht die Spende ab Donnerstag, 26. März, in Form eines Fonds zur Verfügung. «Wir müssen Familien in einer Notlage schnell und unbürokratisch helfen. Mirka und ich unterstützen einen neu eingerichteten `Fonds für Familien in Not` in der Schweiz», schreibt das Paar auf Instagram. Beiträge soll es etwa in Form von Lebensmittelgutscheinen oder für die Kinderbetreuung geben.