Warum fliegt sie? «Ich mag es einfach, in der Luft zu sein, hoch über der Erde - und ich mag die Komplexität. Ich will stets besser werden.» Mit diesem Hang zur Perfektion hielt sie die Schule durch – als eine der Besten ihrer Klasse. Einfach war die Ausbildung nicht. Um 7.30 Uhr sass Chollet jeweils im Klassenzimmer und büffelte Komplexes: wie ein Radar funktioniert, wie optische Geräte, wie Aerodynamik. Mittags ass sie oft am Computer. Am Nachmittag bereitete sie im Team ihre Flüge vor. Eine bis eineinhalb Stunden war sie in der Luft. Nach der Landung ging die Arbeit richtig los. Chollet wertete mit Ingenieuren den Flug aus, geleitet von einer Frage: Was sagen die Daten? «Wir vertrauen auf Gott» lautet ein Motto der Testpilotenschule. «Für alles andere brauchen wir Daten.» Abends zog sich Chollet in ihre Wohnung zurück und lernte für Prüfungen – all das während 50 Wochen im Jahr.