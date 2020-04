«Die Treue und Solidarität unserer Fans ist auch in dieser Zeit immer noch extrem hoch. Nicht nur wir, sondern auch sie vermissen den Fussball. Wir haben die Aktion ins Leben gerufen, um die Nähe zu den Fans aufrecht zu erhalten und sie – natürlich mit dem nötigen Abstand – zu besuchen», so FCZ-Captain Yanick Brecher. Und Mittelfeldspieler Antonio Marchesano weiter: «Die Fans unterstützen uns in jedem Spiel, für diesen Support wollten wir ihnen etwas zurückgeben und ihnen eine Freude bereiten.»