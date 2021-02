Mehr als ein Jahr ist es her, seit Roger Federer in einem Ernstkampf auf einem Tennisplatz stand. Die Niederlage gegen Novak Djokovic im Halbfinal der Australian Open 2020 war der vorläufig letzte Auftritt des Maestros auf der ATP-Tour. Nun hat das lange Warten ein Ende, in einem Interview mit dem SRF gibt Federer sein Comeback bekannt. Am 8. März läuft der 20-fache Grand-Slam-Sieger nach langer, verletzungsbedingter Pause beim ATP-Turnier in Doha erstmals wieder ein.