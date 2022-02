Holdener und Ambühl sind Schweizer Fahnenträger

3. Februar 2022 Jetzt steht fest, wer an der Eröffnungsfeier von morgen Freitag die Fahnenträgerinnen der Schweizer Delegation sind. Swiss Olympic hat Skifahrerin Wendy Holdener und Eishockeystürmer Andres Ambühl die Ehre verliehen, die Schweizer Fahne ins Nationalstadion von Peking zu tragen. Beide hätten sofort zugesagt. «Wendy Holdener ist als Gewinnerin eines kompletten Medaillensatzes an den Spielen 2018 in Pyeongchang eine absolut würdige Fahnenträgerin und Andres Ambühl hat in seiner langen Karriere unglaublich viel erreicht und ist dabei ein Teamplayer durch und durch geblieben. Er lebt den olympischen Geist seinen jüngeren Teamkollegen vor», sagte Chef de Mission Ralph Stöckli dem «Blick».