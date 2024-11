Viele Musikschaffende veröffentlichen Weihnachtsalben

Für ihn sei das Erschaffen des Weihnachtsalbums ein logischer Schritt, grosse Acts wie Elvis (†42), Mariah Carey (55) und Céline Dion (56) machten es vor. «Ich spielte schon über Jahre mit dem Gedanken, jetzt habe ich das Projekt endlich in Angriff genommen. Mariah Carey muss sich jetzt also in Acht nehmen!», meint von der Heide mit einem Lachen. Ob auch er mit seinem Weihnachtswerk sein letztes Album veröffentlicht? Das will von der Heide nicht festlegen.