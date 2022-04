Das Projekt «50-50-50» hat beim Swiss Press Photo 2022 in der Kategorie Porträt den zweiten Platz erreicht. Seit 2009 vergibt die Fondation Reinhardt von Graffenried Preise für journalistische Berichterstattung und Pressefotografie in Print- und Onlinemedien in der Schweiz. Die Kategorien sind: Swiss Press Text, Online, Audio, Video, Local und Photo. Mehr Infos unter: www.swisspressaward.ch