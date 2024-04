Studium an Fern-Uni

Zudem absolviert Mathilde Gremaud an einer Fern-Uni in Wien ein Masterstudium in Business-Administration. Ihr Ziel ist es, noch vor Olympia 2026 damit fertig zu sein. «Aber ich nehme mir so viel Zeit, wie ich brauche.» Die Matura erlangte sie an der Sportmittelschule Engelberg, die sie vier Jahre lang besuchte. So spricht sie praktisch akzentfrei Schweizerdeutsch.