Es ist in der Schwangerschaft die Frage aller Fragen (nach der Gesundheit, natürlich!): Was wird es denn? Allerhand Theorien ranken sich um den Bauch einer schwangeren Frau – ist der Bauch spitz, deutet das auf einen Jungen hin? Gewissheit gibts meist im Ultraschall – so denn die werdenden Eltern es denn wissen möchten.