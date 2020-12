Was den Ausschlag für Alans letzte Rose gab? «Francescas riesengrosses Herz!» Der Bachelor selbst gab einst in der Luzerner Zeitung zu Protokoll, er würde seinen Bekanntheitsgrad lieber für karitative statt für kommerzielle Zwecke nutzen. «Beispielweise würde ich vielleicht Fussball spielen mit Kindern aus einem Heim. Oder Senioren in einer Altersresidenz zeigen, wie man mit einem Handy umgeht», so der Versicherungsberater. Das geht ja auch zu zweit.