«Für Anerkennung muss man doppelt so hart arbeiten»

Mittlerweile verbringt die Moderatorin einen grossen Teil ihrer Zeit in London, wo sie mit ihrem Verlobten Greg, 40, und Töchterchen Amélie, 1, lebt. «Am Anfang fühlte ich mich in der U-Bahn sehr repräsentiert. Es gibt hier so viele verschiedene ‹Farben›», sagt sie. «Doch auch hier gibt es Rassismus. Es werden Strassenseiten gewechselt, man wird je nach Gegend komisch angeschaut oder ganz genau beobachtet, wenn man einen Laden betritt.»