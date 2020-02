Spielt gerade jetzt keine Rolle für Roger Federer. Wie er mit den Knirpsen, die sich um und an ihn drängen, Reaktionsspiele macht – da ist er selber wieder ein fröhliches Kind. Seine Augen leuchten, obwohl er bereits einen mehrtägigen Marathon an Terminen mit Offiziellen, Verwandten oder Sponsoren hinter sich hat. «If You’re Happy and You Know It Clap Your Hands!» heisst das Lied, das die Kinder zum Mitsingen und Tanzen animieren soll. Doch weil sie den Einsatz verpassen, singt der Tennisstar halt solo ins Mikrofon. Eine Weltpremiere, exklusiv für benachteiligte südafrikanische Kinder!