Für eine Schweizerin ist das «GNTM»-Abenteuer vorbei

In der zweiten Woche von «Germany's Next Topmodel» steht bei den Frauen (Pro7, donnerstags um 20.15 Uhr) das erste Fotoshooting an und das läuft für die beiden Schweizer Teilnehmerinnen Ursula Gigliotti (54) und Bianca Sissing (47) nicht wie gewünscht. Als allererste steht Bianca Sissing vor der Linse von Fotograf Armin Morbach (54). So richtig überzeugen mag sie aber weder ihn noch Heidi Klum (52). Letztere bezeichnet Sissing in diesem Moment als «nicht besonders spannend», nennt sie gar «lahm». Wirklich zufrieden ist Sissing mit ihrer Leistung nicht, bricht danach in Tränen aus.